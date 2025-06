Deux nouveaux avions pour booster la mobilité des FARDC et renforcer leurs opérations

Le 14 juin 2025, le Vice-Premier ministre en charge de la Défense, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a officiellement remis deux avions de transport au Chef d’État-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Baptisés Général de corps d’armées Mahele Lieko Bokungu et Général de corps d’armées Leonard Mulumba Nyunyi, ces appareils constituent le premier lot d’une série de quatre avions destinés à renforcer la capacité opérationnelle de l’armée congolaise.

Ces avions seront affectés à l’état-major général ainsi qu’à l’état-major de la force terrestre, avec pour mission principale d’optimiser les déplacements des officiers supérieurs. L’objectif est d’améliorer la supervision directe des troupes sur le terrain, permettant ainsi une réactivité accrue face aux défis sécuritaires dans plusieurs régions du pays.

Cette dotation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser et à rendre plus efficace la logistique militaire des FARDC, essentielle pour renforcer la stabilité et la sécurité dans un contexte encore marqué par des menaces persistantes, notamment dans l’Est du pays.