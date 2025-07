Déclaration de Doha : Kinshasa affirme sa souveraineté face au M23

Les principaux journaux congolais reviennent ce lundi sur la Déclaration de Doha, signée le 19 juillet 2025 entre le gouvernement de la RDC et les rebelles de l’AFC/M23, avec le soutien du Qatar et des États-Unis. Ce texte, présenté comme un jalon majeur dans la résolution du conflit à l’Est, divise la presse entre optimisme mesuré et prudence stratégique.

Le quotidien Le Phare salue une victoire politique du président Tshisekedi. Sous le titre « Tshisekedi gagne le pari du retour de la paix durable », le journal voit dans cette signature l’aboutissement d’un long parcours diplomatique, entamé depuis Nairobi jusqu’à Washington, en passant par Luanda, Addis-Abeba et Pretoria. Pour Le Phare, ceux qui doutaient de l’engagement du Chef de l’État doivent désormais réviser leur jugement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Kinshasa impose ses conditions, le M23 sommé de se retirer

Infos 27 insiste sur le fait que la Déclaration de Doha ne signifie pas reddition, mais affirmation d’une ligne de conduite claire. Le gouvernement congolais, par la voix de Patrick Muyaya, porte-parole officiel, précise que la RDC ne recule pas : elle exige le retrait du M23, la restauration de l’autorité de l’État et la protection des civils.

« Nos exigences sont dictées par la Constitution, le droit international et les résolutions de l’ONU », rappelle Muyaya. Pour Kinshasa, il ne s’agit pas de négocier la souveraineté mais de baliser les conditions d’un accord final, dont la Déclaration de principes n’est que la boussole.

Dans Le Quotidien, le porte-parole du gouvernement insiste : « L’ordre constitutionnel doit être respecté. Nous devons avoir le contrôle total des territoires sous influence du M23. Le retrait doit être vérifiable. »

Une double dynamique de paix entre Doha et Washington

EcoNews met en lumière la dimension internationale du processus. Le journal rappelle que l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin à Washington, constitue le premier pilier. La Déclaration de Doha, selon cet hebdomadaire, en est le prolongement direct.

Cette double dynamique diplomatique, portée par les États-Unis et le Qatar, laisse entrevoir une issue possible au conflit, malgré des tensions persistantes dans les zones occupées par le M23. La Prospérité, pour sa part, estime que le chemin de la paix se précise, même si les obstacles restent nombreux.

Entre critiques, espoir et mobilisation populaire

Comme le note La Référence Plus, les réactions à cette Déclaration sont multiples. Certains l’interprètent comme un tournant, d’autres dénoncent une capitulation. Mais pour la population de l’Est, longtemps victime des violences, l’enjeu est clair : obtenir enfin une paix durable, quelles que soient les lectures politiques du texte.