Dahlia, 4 ans : le père reçu par le ministre de la Justice

Ce jeudi 30 octobre 2025, une rencontre chargée d'émotion a eu lieu au Palais de la Justice. Le Ministre d'État,…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 30 octobre 2025
Ce jeudi 30 octobre 2025, une rencontre chargée d’émotion a eu lieu au Palais de la Justice. Le Ministre d’État, Guillaume Ngefa Atondoko Andal, a personnellement reçu Andy Baswe Tshikwakwa. Ce père endeuillé cherche la justice pour sa fille Dahlia, tragiquement emportée à l’âge de quatre ans par l’effondrement d’un mur du Cercle Hippique de Kinshasa.

Une famille brisée par le drame

Durant cette audience, Andy Baswe a partagé l’immense douleur qui frappe sa famille. Il a révélé une terrible cascade de malheurs. Le grand-père de Dahlia n’a pas supporté la perte de sa petite-fille. Il est décédé peu de temps après elle, victime du même choc. La famille Baswe affronte donc un double deuil, un traumatisme qui a profondément ému le Ministre d’État.

Celui-ci a présenté ses condoléilles personnelles et son soutien indéfectible. Il a assuré la famille de son engagement total. « Cette situation m’a beaucoup touché », a-t-il confié, réaffirmant son attention constante pour les droits des citoyens, surtout lorsqu’il s’agit de protéger les enfants.

La quête de vérité et de responsabilités

Le père de Dahlia a exposé les circonstances du drame. Il a pointé du doigt les travaux réalisés par la société Modern Construction, propriété de l’homme d’affaires Harish Jagtani. Selon ses déclarations, c’est la malfaçon de ce mur en construction qui a causé l’effondrement fatal.

Le Ministre de la Justice a garanti que les instances compétentes traitaient désormais le dossier. L’objectif est double : respecter scrupuleusement les lois de la République et obtenir une réparation juste pour les préjudices subis. Le gouvernement suit ce dossier de très près, comme tous ceux qui touchent à la vie et à la dignité des Congolais.

Cette audience marque une étape cruciale pour la famille Baswe. La famille aurait dû fêter les cinq ans de Dahlia le 8 septembre dernier. Désormais, elle se bat pour que la lumière soit faite et que la mémoire de la petite fille soit honorée par une justice rendue.

