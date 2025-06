Constant Mutamba visé par la justice pour détournement de 19 millions $

Un véritable séisme politique secoue Kinshasa.

Le 15 juin, l’Assemblée nationale de la RDC a autorisé des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba Tungumba. Ce ministre d’État, chargé de la Justice, est soupçonné d’avoir détourné 19 millions de dollars.

Les députés ont voté à une écrasante majorité : 322 voix pour, 29 contre, 12 abstentions. Cette décision permet au procureur général près la Cour de cassation de poursuivre le ministre. Elle repose sur les articles 153 et 166 de la Constitution.

Une prison fantôme à 19 millions $

L’affaire remonte à avril 2025. À cette date, le ministre Mutamba a autorisé un paiement anticipé de 19 millions $ à Zion Construction. L’argent devait financer la construction d’une prison à Kisangani.

Or, cette société a été créée un an plus tôt. Elle ne possède ni siège réel, ni personnel qualifié. Le versement s’est effectué sur un compte privé non reconnu. Rien n’a respecté les procédures légales. Pire encore, aucune brique n’a été posée sur le terrain, malgré le décaissement.

Le ministre rattrapé par la justice

Suite à cette révélation, le Parlement a levé l’immunité de Constant Mutamba. La justice peut désormais l’interroger et engager des poursuites. Le ministre, lui, crie à la cabale politique. Il nie les faits et a tenté, sans succès, d’écarter le procureur Firmin Mvonde du dossier.

Un signal fort contre la corruption

Ce scandale éclate alors que le gouvernement promet de renforcer la lutte contre la corruption. Vital Kamerhe, secrétaire général de l’Assemblée nationale, y voit un tournant historique. Selon lui, cette décision montre que personne n’est au-dessus de la loi.

Alors que la RDC tente de rassurer ses partenaires internationaux, cette affaire pourrait ternir son image. Le pays veut rompre avec l’impunité. Mais la population, elle, attend surtout des sanctions concrètes. L’avenir politique du ministre Mutamba est désormais suspendu au verdict de la justice.