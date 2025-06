Bintou Keita à Goma, entre tensions, espoirs et adieux à la force régionale

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, Bintou Keita, a terminé sa visite à Goma ce dimanche 15 juin, entamée trois jours plus tôt. Un déplacement stratégique, avant son briefing attendu le 27 juin au Conseil de sécurité, pour livrer une analyse affinée de la situation dans l’Est du pays.

Durant son séjour, elle a rencontré les dirigeants de l’AFC/M23, les forces régionales de la SAMIDRC en fin de mission, ainsi que des civils, membres des FARDC, de la police congolaise (PNC) et du personnel onusien. Les échanges ont été marqués par des remerciements sincères envers la MONUSCO, notamment pour l’aide et la protection offerte pendant les moments critiques.

« Lorsque l’hélicoptère a atterri, j’ai senti une onde d’émotion. Mais aussi de l’espoir », a confié Mme Keita.

Elle a également rendu hommage aux Casques bleus tombés et rappelé que, malgré les retraits progressifs, la MONUSCO continue de sauver des vies, notamment en assurant la protection de militaires congolais en attente d’évacuation. En avril dernier, plus de 1 359 éléments FARDC et PNC avaient été transférés de Goma à Kinshasa grâce à une coopération avec le CICR et les autorités.

Dans un contexte où la situation reste instable et les initiatives de paix fragiles, cette visite s’inscrit dans une tentative de préserver un dialogue ouvert et d’encourager des solutions concrètes pour les civils pris au piège du conflit.