Union Sacrée : Aimé Boji en lice pour la présidence de l’Assemblée

KINSHASA – L’Union sacrée de la nation a officialisé ce mercredi 20 octobre 2025 son choix pour la présidence de l’Assemblée nationale : Aimé Boji Sangara, qui succédera à Vital Kamerhe après sa démission.

L’annonce a été faite par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l’Union Sacrée, lors d’une conférence de presse tenue au siège du regroupement politique à Kinshasa.

« Je suis heureux de vous annoncer que l’Union Sacrée de la nation présentera à l’élection au poste de président de l’Assemblée nationale l’honorable Boji Sangara Aimé, candidat numéro un sur la liste des dossiers dans l’ordre alphabétique. Il sera donc, à partir de cet instant, le candidat de l’Union Sacrée de la nation pour présider l’Assemblée nationale », a déclaré André Mbata.

Le calendrier officiel des élections à la tête de la chambre basse du Parlement devrait être annoncé dans les prochains jours, marquant le lancement formel de la course pour un poste stratégique dans la vie politique congolaise.

