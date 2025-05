« African Lion 2025 » : Les Forces Marocaines et Américaines en Manœuvres Stratégiques

Les Forces armées royales (FAR) du Maroc et les forces armées des États-Unis ont officiellement lancé, ce lundi 12 mai à Agadir, la 21ᵉ édition des manœuvres militaires « African Lion », un exercice multinational d’envergure qui se déroulera jusqu’au 23 mai 2025. Cet événement majeur mobilise des troupes venues de plusieurs pays partenaires et s’étendra sur plusieurs sites stratégiques, notamment Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.

La cérémonie d’ouverture, organisée au quartier général de la Zone Sud des FAR, a été coprésidée par le général de division Mohammed Benlouali et le général de brigade Brian Cederman, commandant adjoint de la Southern European Task Force – Africa (SETAF-AFRICA). Les deux commandants ont souligné l’importance de ces exercices pour renforcer les liens militaires et améliorer l’interopérabilité des forces alliées.

Au programme, des manœuvres complexes allant des entraînements tactiques aux opérations de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), en passant par des simulations de postes de commandement et des missions médico-humanitaires. Cet exercice, l’un des plus grands en Afrique, vise à renforcer la coopération militaire multilatérale et à garantir une réponse rapide face aux menaces régionales et mondiales.