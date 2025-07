Addis-Abeba : la RDC et le Rwanda s’accordent sur le retour volontaire des réfugiés

La République Démocratique du Congo et le Rwanda ont signé, le jeudi 24 juillet 2025 à Addis-Abeba, un communiqué conjoint historique en présence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Cet accord vise à créer un cadre sûr et durable pour le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais en RDC et congolais au Rwanda, dans le respect strict des accords tripartites de 2010.

La délégation congolaise était conduite par le Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, tandis que le Rwanda, initialement représenté par son ministre de la Gestion des Urgences, a finalement été représenté par l’ambassadeur plénipotentiaire Général Karamba, suite à la chute du gouvernement rwandais survenue la veille.

Une avancée diplomatique dans un climat de tensions régionales

L’accord signé à Addis-Abeba s’inscrit dans la dynamique des récentes percées diplomatiques, notamment l’accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali, ainsi que la déclaration de principes de Doha du 19 juillet 2025, conclue entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC/M23.

Pendant deux jours, les experts des trois parties ont travaillé à la formulation de solutions concrètes pour garantir la sécurité, la dignité et le volontariat des retours. Le HCR, en tant que médiateur, a salué l’engagement des deux États à tourner la page de la manipulation politique des réfugiés dans la région des Grands Lacs.

Cet accord marque un signal fort à la communauté internationale, dans un contexte de défis humanitaires persistants à l’Est de la RDC et de méfiance mutuelle entre Kinshasa et Kigali.