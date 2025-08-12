Accord RDC-Rwanda : Pourquoi la neutralisation des FDLR tarde-t-elle à se concrétiser ?

Depuis la signature de l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 à Washington, la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) peine à démarrer. Ce groupe rebelle hutu, originaire d’anciens génocidaires rwandais, devait être neutralisé dans un délai initial de trois mois, assorti du retrait des mesures « défensives » du Rwanda.

Or, près de 50 jours plus tard, la mise en œuvre est au point mort. Si le texte prévoyait une première phase de sensibilisation, planification et coordination dans les quinze jours suivant la signature, aucune action concrète n’a été visible sur le terrain. Les échéances se décalent et le statu quo persiste.

Un mécanisme conjoint de coordination difficile à lancer

Le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM), clé pour identifier et localiser les FDLR, devait être opérationnel au plus tard le 27 juillet. Pourtant, il a tardé à se mettre en place et sa première réunion n’a eu lieu que récemment… en Éthiopie, loin de la RDC et du Rwanda. Ce choix de lieu symbolise les difficultés diplomatiques sous-jacentes.

Kinshasa et Kigali ont finalement adopté des termes de référence, mais le véritable travail de mise en œuvre ne commencera qu’à la prochaine réunion prévue en septembre. C’est à cette occasion que les rôles et responsabilités des différents acteurs seront précisés.

Une situation toujours tendue sur le terrain

Les tensions restent vives entre les deux pays. Le Rwanda dénonce l’absence de coupure effective entre Kinshasa et les FDLR. De son côté, la RDC accuse Kigali de continuer à soutenir le mouvement rebelle AFC/M23, ce qui alimente la méfiance.

Un diplomate régional rappelle toutefois que la clé du succès ne réside pas dans le respect strict des délais, mais dans la volonté réelle des parties à coopérer.

La neutralisation des FDLR demeure un enjeu majeur pour la paix dans la région des Grands Lacs. Mais pour l’instant, les avancées concrètes se font attendre, laissant planer de lourds doutes sur la capacité des acteurs à dépasser leurs différends.