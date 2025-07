Accord de paix RDC-Rwanda : Tshisekedi et Kagame bientôt à Washington

Le président américain Donald Trump a confirmé ce lundi 28 juillet 2025 la tenue prochaine d’un sommet entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington, destiné à consolider l’accord de paix RDC-Rwanda. Cet accord, signé le 27 juin sous la médiation des États-Unis et du Qatar, vise à mettre fin aux violences dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Une médiation américaine pour stabiliser la région

L’accord initial a été paraphé à Washington par Thérèse Kayikwamba Wagner pour la RDC et Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le président Donald Trump ont supervisé la cérémonie. Trump a salué « un triomphe pour la paix dans les Grands Lacs », insistant sur les enjeux économiques et géostratégiques de cette avancée.

Les engagements incluent :

un cessez-le-feu immédiat ;

le retrait des troupes rwandaises de la RDC sous 90 jours ;

la neutralisation des FDLR ;

un mécanisme conjoint de surveillance ;

et un plan de relance économique transfrontalier soutenu par les États-Unis.

Le M23 et la Déclaration de Doha

En parallèle, la RDC et le M23 ont signé à Doha une Déclaration des principes. Le mouvement armé s’engage à :

respecter le cessez-le-feu,

libérer les zones occupées,

faciliter l’aide humanitaire,

et déposer les armes sous supervision internationale.

Un accord final RDC–M23 est attendu à Doha d’ici le 18 août.

Un sommet pour une validation politique

La visite annoncée des deux chefs d’État à Washington donnera un poids politique à ces engagements. Un plan d’action commun devrait être signé, définissant :

la sécurisation des frontières ,

le retour des déplacés ,

et la relance de la coopération bilatérale.

Un optimisme prudent

Malgré l’élan diplomatique, les doutes persistent. De précédents accords (Nairobi, Addis-Abeba) ont échoué. La réussite dépendra :

de la volonté politique réelle des deux pays,

du retrait effectif du Rwanda ,

du désarmement du M23 ,

et du suivi international rigoureux.

Vers un tournant historique ?

Si les engagements sont respectés, l’accord de paix RDC-Rwanda pourrait ouvrir une nouvelle ère pour la région. Pour des millions de civils de l’Est congolais, cette rencontre pourrait incarner un véritable espoir de paix durable.