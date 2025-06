2,5 milliards $ approuvés par le Sénat pour transformer l’économie Congolaise

Kinshasa, 12 juin 2025 — Le Sénat de la République démocratique du Congo a validé, en seconde lecture, 8 projets de loi de ratification d’accords de prêt présentés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi. Le montant total de ces accords dépasse 2,5 milliards de dollars américains.

Cette adoption représente une avancée majeure pour le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), en droite ligne avec la vision du président Félix Tshisekedi : faire de l’État un acteur stratégique du développement national.

« Nous transformons les appuis extérieurs en leviers concrets de progrès », a déclaré Doudou Fwamba.

Depuis avril 2024, plusieurs réformes structurantes ont été lancées : gouvernance budgétaire, digitalisation de l’administration publique, amélioration du climat des affaires… Ces financements viennent consolider ces efforts.

Parmi les projets phares :

600 millions USD d’appui budgétaire direct , conditionné à la réussite de 10 réformes institutionnelles clés ;

675 millions USD pour le Projet AGREE (accès à l’électricité et à l’eau), avec l’IDA, l’AFD et le Fonds Vert pour le Climat ;

250 millions USD pour Inga 3 , l’un des projets énergétiques les plus emblématiques du continent africain ;

Appui à la transformation numérique (PATN) pour connecter et inclure 30 millions de Congolais dans l’économie digitale ;

Projets de résilience urbaine à Kinshasa, Kalemie et Boma, financés par l’Union européenne, face aux défis climatiques.

Au-delà des chiffres, le ministre a insisté sur la portée sociale et souveraine de ces financements. Pour lui, ces outils renforcent la justice sociale et préparent un avenir plus équitable.

Les parlementaires, toutes tendances confondues, ont salué la cohésion institutionnelle et l’esprit de responsabilité autour de ces accords. Ils traduisent une volonté partagée de réforme, de stabilité et de croissance maîtrisée.

Avec la promulgation prochaine par le président de la République, ces lois viendront sceller un tournant historique : celui d’une RDC capable de négocier, réformer et construire, dans un cadre international rigoureux et au bénéfice direct de sa population.