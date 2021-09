Zimbabwe : vers l’importation d’électricité du Mozambique et de la Zambie

A cause de sa faible capacité de production d’énergie, le Zimbabwe est actuellement confronté à des coupures intempestives pouvant durer huit heures dans certaines zones.L’ancienne Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe, consomme principalement du courant produit par les pays voisins. Car les deux principales centrales électriques du pays, Kariba South et Hwange, font l’objet de travaux de réhabilitation.

A ce jour, plus de 35 % de l’électricité consommée au Zimbabwe provient du Mozambique et de l’Afrique du Sud. « Nous sommes en négociation avec le Mozambique pour 180 mégawatts supplémentaires et avec la Zambie pour 100 mégawatts », a fait savoir mercredi Zhemu Soda, le ministre zimbabwéen de l’Energie.