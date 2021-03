Washington équipe la gendarmerie sénégalaise

Le département d’État américain a offert du matériel scientifique à la Section de Recherches de la gendarmerie sénégalaise et à l’unité conjointe de contrôle des conteneurs du Port de Dakar.Le don a été remis en présence de Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal, et du général Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire, rapporte un communiqué de la représentation diplomatique américaine.

Le lot de matériels, d’une valeur de plus de 15 millions FCFA (28,000 dollars US), est composé, entre autres, d’ordinateurs portables, d’appareils photo, de clés USB, et de sacs à dos.

« Ce soutien logistique vise à augmenter la capacité de la Section de Recherches de la gendarmerie nationale et de l’unité conjointe de contrôle des conteneurs du Port à collecter des preuves numériques dans la lutte contre les stupéfiants et faire avancer leurs enquêtes. Une formation devait accompagner ce don, mais elle a été repoussée à cause de la Covid-19 », poursuit le document.

Il souligne que l’ambassadeur Mushingi et le général Tine ont, tous les deux, salué les efforts mutuels de Dakar et Washington dans la lutte contre le trafic transnational de stupéfiants, ainsi que l’engagement continu de la mission américaine à Dakar pour soutenir les efforts de la gendarmerie sénégalaise dans cette lutte contre le narcotrafic.