Deux matchs de la phase aller du championnat national de football de la Vodacom ligue I sont au programme ce lundi 6 décembre 2021 dans deux stades du pays.

Au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya, la formation locale de Lubumbashi Sport affronte l’Association sportive Vita Club de Kinshasa en match de la 11e Journée de Vodacom ligue à 15h30 locale.

Prévu le dimanche 5 décembre 2021, la rencontre avait été reportée suite au problème d’aviation le samedi dernier. L’équipe de la capitale n’a pu atterrir à Lubumbashi que tard dans la soirée du dimanche 5 décembre dernier. Le match était censé se jouer à Kamalondo au stade Mazembe, mais Lubumbashi sport a finalement accepté de le livrer au stade Kibasa.

Par ailleurs, au stade des martyrs à Kinshasa, la formation locale de l’académie club Rangers sera aux prises avec l’Association sportive Dauphin Noir de Goma.

Les académiciens de l’Ac Rangers ont déjà totalisé 1 mois d’inactivités après avoir livré 8 rencontres depuis le démarrage du championnat. Sa dernière sortie a été une défaite subie devant le DC Motema Pembe de Kinshasa (0-1), le 4 novembre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Par contre, l’As Dauphin Noir a déjà totalisé plus d’un mois de chômage. Depuis l’ouverture du championnat, les Gomatraciens n’ont livré que 4 rencontres à domicile dont 2 au mois de septembre et 2 en octobre dernier.

Au classement partiel, Ac Rangers est 6ème avec 13 points en 8 sorties tandis que Dauphin Noir se classe 14ème au classement partiel avec 7 points en 4 sorties.