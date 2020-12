Le FC Renaissance du Congo a imposé à V.Club un match nul d’un but partout dimanche au stade des Martyrs en match comptant pour la phase aller du championnat de la Vodacom Ligue 1.

Le team vert et noir kinois a ouvert le score à la 41 ème minute de la partie grâce au pénalty transformé par son latéral droit, Djuma Shabani. L’égalisation pour les Oranges de la capitale est également arrivée sur penalty. Pour sa quatrième réalisation de la saison, Kikwama Mujinga a gagné le duel face au portier camerounais de V.Club (76′).

Pour Jean-Florent, ce match nul s’explique du fait que les deux défenses ont su museler les attaquants. De son côté, Camille Bolombo s’est frotté les mains après avoir gagné son pari, celui de ne pas perdre face à la formation de V.Club.

V.Club et Renaissance ont totalisé à ce jour dix confrontations directes, dont six victoires en faveur des Dauphins noirs et quatre matchs nuls.

En revanche, à Lubumbashi le TP Mazembe a eu raison de la Jeunesse sportive groupe Bazano 2-0, grâce aux buts de Kouyaté et de Joël Beya entré en cours de jeu.

Avec cette victoire, les Corbeaux lushois mettent sérieusement la pression sur les Dauphins noirs kinois qui viennent juste devant eux au classement partiel.

A l’issue de deux rencontres de la journée, V.Club garde la deuxième place et totalise 20 points pour dix sorties. Le TP Mazembe est troisième avec un seul point de retard par rapport à V.Club, mais compte un match de moins.

Quant au FC Renaissance du Congo, il est classé sixième avec 13 points après dix matchs livrés. Par contre, Bazano traîne à décoller et demeure au bas du tableau.