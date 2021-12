La République Démocratique du Congo compte actuellement environ 510 000 personnes vivant avec le VIH sida (PVV). Les chiffres ont été rapportés par Susan Kasedde, Directrice de de l’ONUSIDA.

Plus de 300 000 PVV sont des femmes, un peu plus de 125 000 sont des hommes et environ 70 000 sont des enfants. Selon la même source, en 2020, 20 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH sida et 17 000 personnes sont décédées des suites d’une maladie liée au sida.

L’ONUSIDA note des progrès en RDC. Environ 75% des adultes vivant avec le VIH (PVVIH) ont été dépistés et connaissent leurs statuts VIH et 74% des PVVIH sont maintenant sous traitement antirétroviral. Cependant, environ 22% de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH ont leur charge virale supprimée.

Plus de 174 millions USD ont été alloués par le Fonds mondial pour soutenir la riposte au VIH entre 2020 et 2022 et plus de 105 millions ont été mobilisés par la COP21 du PEPFAR.