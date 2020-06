Verdict du Procès Kamerhe : le gouvernement a pris des dispositions pour faire face à tout mouvement

Le verdict du procès opposant le ministère public à Vital Kamerhe et ses deux co-accusés sera prononcé ce samedi 20 juin. Pour faire face à toutes manifestations pouvant résulter du verdict de ce procès de 100 jours, le gouvernement affirme avoir pris des dispositions sécuritaires nécessaires.

C’est ce qu’indique le compte rendu de la 36e réunion du conseil des ministres présidée, en visioconférence par le Chef de l’État, Félix Tshisekedi.

C’est sous un climat caractérisé principalement par des tensions que les juges vont se prononcer sur la culpabilité ou non de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l’État et ses coaccusés, poursuivis pour détournement de deniers publics et autres griefs.