L’AS V.Club de la RD Congo est obligée de se relancer devant Al Merreick du Soudan, son deuxième adversaire, mardi 23 février à 15h00 (14h00, heure de Kinshasa) au stade d’Al Merreikh, à Omdurman, en match de la 2ème journée du groupe A de la 25ème Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Le club vert et noir de Kinshasa effectue donc un déplacement périlleux en terre soudanaise, d’autant plus qu’il accuse un retard de trois points à surmonter après sa défaite concédée à domicile devant Simba SC de la Tanzanie, lors de la 1ère journée (0-1). Cette contre performance des Kinois a mis ceux-ci dans une situation délicate pour la suite de la compétition. Une deuxième défaite à Omdurman (Soudan) entamera sérieusement les chances de qualification de l’équipe chère à Bestine Kazadi Ditabala pour les 8èmes de finale.

De leur côté, les rouge et or soudanais, battus lors de la 1ère journée (0-3) par les Egyptiens d’Al Ahly, auront l’opportunité de se relancer devant un adversaire se trouvant dans la même situation. El Merreikh passe aussi un moment difficile avec une série de trois matches, toutes les compétitions confondues, sans victoire, 1 seul but marqué et 4 buts encaissés. Par contre les Moscovites sont réconfortés par leur dernière victoire en championnat national face à la Jeunesse Sportive de Kinshasa (1-0).

Avant de se déplacer en Égypte, les Soudanais avaient réalisé deux matchs nuls (1-1 contre Al Kharthoum et 0-0 contre Al Shorta), au niveau de la Ligue 1 soudanaise.

Les Dauphins noirs de Kinshasa chercheront une victoire à l’extérieur, ce qui n’est pas impossible mais difficile, dans la mesure où le club kinois ne sait plus gagner à l’extérieur en compétitions continentales depuis le mardi 17 avril 2018 (sa dernière victoire à l’extérieur remonte à son match contre La Mancha du Congo-Brazzaville, 1-5).

Pour cette campagne, les 23 joueurs, qui se sont déplacés pour le 197ème match de V.Club en Coupe d’Afrique des clubs sont : gardien de but : Simon Omossola, Landu Mavanga, Nathan Mabruki ; défenseurs : Ousmane Ouattara, Vivien Assié, Arnaud Akpako, Guy MFingi, Djouma Shabani, Ernest Luzolo, Béni Wahola ; milieux : Amédée Masasi, Michaël Wango, Sidi Yacoub, Soze Zemanga, Jérémie Mumbere, Merveille Kikasa, Ricky Tulenge, Mohamed Al-Mustafa ; attaquants : Jésus Moloko, Glody Lilepo, Jérémie Mbuyi, Filston Kalala, Obed Mayamba