Il sied de noter que, l’incident de la semaine dernière, n’est pas restée sans conséquence. Ni la chambre basse du parlement ni l’UDPS n’a commenté l’expédition punitive déployée par la redoutable garde républicaine, unité de la garde pr2sidentielle .

Dans l’entourage du chef de l’Etat Félix Tshisekedi, certains expliquent: « Il est insupportable dans les relations humaines ». Un autre conseiller du président de la République ajoute: « Ce n’est pas la première fois que l’homme est rappelé à l’ordre ».

Signalons que, le bras de fer entre les policiers et la garde républicaine est le goute qui a fait déborder le vase: « Plusieurs fois, lui et ses hommes ont crevé les pneus des usagers de la route à Kinshasa. Même la famille présidentielle », explique un proche de Félix Tshisekedi. Et d’ajouter: « Ça fait quand même un bon bout de temps qu’il n’a pas échangé avec le chef de l’ Etat ».

Il reste à savoir si le député national Jean-Marc Kabund a Kabund va garder la tête de l’UDPS, formation politique du présent de la République ou un arrangement interne sera trouvé oiu il créera son part politique.

Affaire à suivre