Urgent : les Tutsi congolais s’implique pour la promotion de la paix à l’Est du Pays

La communauté Tutsi congolais vient d’élire leurs dirigeants afin qu’ils facilitent l’entretien de la bonne relation avec d’autres communautés du Nord-Kivu et participer à la promotion de la paix dans l’Est du pays.

C’était au cours d’une Assemblée Générale élective tenue lundi 03 février dernier en ville de Goma au Nord-Kivu, que la communauté Tutsi congolais s’implique à accompagné les institutions de la République, dans la lutte contre l’insécurité à l’Est de la RDC.

Ainsi, le député national Édouard Mwangachuchu a été élevé par ses paires au poste de président du Conseil d’Administration de cette communauté au niveau national. Patient Semuswa est le vice-président alors que Me Ali Kabengera a été élu rapporteur de ladite communauté.

Le sénateur Pierrot Kabanda et Gaston Rwasamanzi ont respectivement été élus premier et deuxième conseiller. John Kanyoni est le nouveau secrétaire national exécutif et sera secondé par Prosper Mazimpaka.

Au niveau de la province du Nord-Kivu, le notable David Karhambi a été choisi comme secrétaire exécutif provincial secondé par Zirimwangabo Vincent.

« Nous espérons que ce nouveau comité va s’investir à sensibiliser pour la promotion de la paix. Nous espérons aussi qu’il va travailler avec le gouvernement congolais tant au niveau national que provincial pour qu’enfin l’Est soit pacifié. Nous vivons très bien avec toutes les autres communautés et nous croyons que ce comité élu va travailler également pour la cohabitation pacifique de différentes tribus », a conclu Me Jackson Mugiraneza président provincial de la jeunesse Tutsi.