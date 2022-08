Les professeurs de l’UNIKIN boycottent la réunion convoquée par Muhindo Nzangi et insistent pour son départ du gouvernement.

L’association des professeurs de l’université de Kinshasa (APUKIN) a boycotté de participer à une réunion convoquée ce lundi 22 août 2022 par le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi.

A en croire APUKIN, cette décision par le climat de méfiance qui regnerait entre elle et le ministre de l’ESU.

« Tout en restant ouvert au dialogue, l’APUKIN estime néanmoins que le format de cette réunion et le climat de méfiance qui s’est installée entre elle et votre autorité ne sauront garantir la sérénité du débat », écrit ce syndicat au ministre.

Et de poursuivre : « (…) sollicite de la part du premier ministre d’un médiateur neutre ».Il sied de signaler que la réunion convoquée par Muhindo Nzangi était censée tabler sur l’accord de Bibwa, signé en début du mois d’avril dernier entre le gouvernement et le banc syndical de l’ESU.

Pour rappel, l’APUKIN avait publié un communiqué le 20 juillet dernier dans lequel elle accuse le ministre de l’ESU d’un comportement « irrespectueux » et de s’être « octroyé unilatéralement le droit et le pouvoir d’effectuer des commandes de véhicules, de dresser la liste des bénéficiaires, et même de s’approprier la distribution à sa guise ».