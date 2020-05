Une cinquantaine de cas contacts d’Ebola sous surveillance à Mambasa et Irumu en Ituri

Plus de 50 cas contacts de la maladie à virus Ebola identifiés dernièrement dans les territoires de Mambasa et d’Irumu dans la province de l’Ituri, sont minutieusement suivis par l’équipe de riposte sur place, a appris dimanche l’ACP du ministre provincial de l’Ituri en charge de la santé, Patrick Karamura.

Selon lui, il s’agit des personnes venues du Nord-Kivu, une semaine après que la maladie à virus Ebola ait refait surface dans la ville de Beni.

« Il y a eu beaucoup de cas contacts qui ont fui le Nord-Kivu pour se retrouver dans la province de l’Ituri. Mais grâce à notre système de santé, l’information nous est vite parvenue et nous sommes en train de suivre ces cas suspects. On a eu même à prendre le prélèvement sur deux cas de Mambasa, mais les résultats se sont révélés négatifs après examens », a déclaré à la presse, Patrick Karamura, avant d’estimer que « Pour l’instant, comme il n’y a pas beaucoup de mouvements de la population entre la province de l’Ituri et celle du Nord-Kivu, nous en profitons et nous pensons que la situation ne va pas s’empirer ».

Source: ACP