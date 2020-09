Une banque sud-africaine investit dans le gaz mozambicain

Le vice-ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Nomalungelo Gina, a déclaré que l’Afrique du Sud continuerait d’investir dans le secteur du gaz en plein essor au Mozambique, où l’une des principales banques de Pretoria a dépensé 120 millions de dollars pour stimuler la production de gaz.Gina s’exprimait mardi lors d’un webinaire sur le commerce et l’investissement entre l’Afrique du Sud et le Mozambique sur le thème « Développer des solutions afrocentriques et forger un partenariat en réponse à la Covid-19 ».

Au cours des discussions, le vice-ministre a déclaré que la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) du pays avait en fait augmenté l’investissement de plusieurs millions de dollars dans le projet d’infrastructure énergétique dans la province de Cabo Delgado (nord du Mozambique).

« Comme nous le savons tous, la nouvelle opportunité de croissance du Mozambique repose sur les importantes réserves de gaz naturel et le projet associé de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la province de Cabo Delgado », a déclaré Gina.

A cet égard, les secteurs public et privé sud-africains ont été activement impliqués dans cette « entreprise très importante » grâce à l’investissement de 120 millions de dollars américains de la DBSA, a confié Gina aux délégués lors de la réunion virtuelle.

La vice-ministre a noté que son pays « était l’un des grands et principaux partenaires commerciaux du Mozambique et était également un investisseur majeur dans ce pays ».

« Le Mozambique fait partie des cinq principaux partenaires commerciaux de l’Afrique du Sud sur le continent, et nos relations politiques et économiques sont restées solides et dynamiques au fil des ans », a-t-elle ajouté.

En outre, Gina a expliqué que plusieurs entreprises locales et des entreprises publiques ont investi au Mozambique dans un large éventail de secteurs, depuis l’avènement de la démocratie à Pretoria.

Elle a donné l’exemple de South 32, une entreprise minière d’aluminium sud-africaine, qui, selon elle, a créé des milliers d’emplois pour les Mozambicains dans le cadre de ces investissements dans cet Etat voisin.