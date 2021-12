Un réchauffement en vue pour les relations Maroc-Allemagne

Après dix mois de froideur dans les relations maroco-allemandes, Rabat et Berlin laissent entrevoir les premiers signes d’une réconciliation diplomatique.Le Maroc dit aujourd’hui « apprécier les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d’Allemagne ».

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère marocain des Affaires étrangères estime que ces annonces de Berlin « permettent d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et à Berlin ».

Le Maroc espère que « ces déclarations se joindront aux actes pour refléter un nouvel état d’esprit et marquer un nouveau départ de la relation sur la base de la clarté et du respect mutuel ».

Le ministère allemand des Affaires étrangères a récemment modifié le contenu de sa page internet consacrée à ses relations avec le Maroc, quelques jours seulement après l’entrée en fonction du nouveau chancelier Olaf Scholz.

La diplomatie allemande dresse un descriptif élogieux des relations avec Rabat. Il est écrit que « le Royaume du Maroc est, tant sur le plan politique que culturel et économique, un trait d’union entre le Nord et le Sud », que « le pays est un partenaire essentiel de l’Union européenne et de l’Allemagne en Afrique du Nord », un pays qui a « entrepris de vastes réformes » et enfin, qui « joue un rôle important pour la stabilité et le développement durable de la région ».

Mieux encore, la diplomatie allemande indique que « la position de l’Allemagne reste inchangée depuis des décennies » et rappelle qu’avec son plan d’autonomie soumis en 2007, le Maroc a apporté une importante contribution à un tel accord.

Ces annonces du nouveau gouvernement allemand viennent tourner la page à dix mois de gel des relations diplomatiques.