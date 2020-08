Compte tenu de la crise financière due à la Covid-19, une réduction sensible de l’actuel Exécutif s’impose. Le parachèvement du processus de nomination des mandataires au sein du Portefeuille est aussi attendu.

Le dossier de remaniement, serait déjà sur la table du Comité de suivi de l’Accord FCC-CACH, réaménagé le 16 août dernier. En plus du réaménagement de l’actuel Exécutif, les échanges entre les plénipotentiaires des deux formes devront également porter sur la suite de nominations de nouveaux mandataires à la tête des entreprises publiques, selon une source proche de la coalition au pouvoir.

André Alain Atundu, haut cadre et communicant du Front Commun pour le Congo qui a été contacté par nos confères de la radio Top Congo sur cette question de remanient, a déclaré qu’on devrait éviter des négociations qui tirent en longueur. Sans se risquer à préciser les échéances, cet ancien porte-parole de l’ex-Majorité présidentielle (MP) assure, néanmoins, que « les discussions sur les deux dossiers seront engagées en toute confiance et en toute sérénité, dans le nouveau cadre tracé ».

Le remplacement de vice-Primature en charge de la Justice Me Célestin Tunda Ya Kasende, ne devrait normalement pas prendre assez de temps. Ce, compte tenu de l’enjeu et même du poids de ce ministère. Hélas. Maintenant que la session parlementaire du 15 septembre approche, l’idéal aurait été que le remaniement du Gouvernement attendu depuis plusieurs mois, interviennent au plus tard dans la première quinzaine du mois de septembre prochain.