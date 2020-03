Un meeting de l’opposition ivoirienne contre une modification constitutionnelle prévu dimanche

La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP), la plateforme de l’opposition ivoirienne, a annoncé jeudi un meeting à Yamoussoukro, dimanche, pour «refuser le projet de révision de la Constitution», dans une déclaration.L’opposition a décidé « de sonner la charge et de se donner rendez-vous le dimanche 15 mars 2020 pour un grand rassemblement afin de refuser le projet de modification de la Constitution et exiger des élections justes, transparentes et sans violences », a dit Henri Niava, porte-parole de la CDRP pour la circonstance.

Ce meeting, selon M. Henri Niava de l’Union des sociaux démocrates (USD), est prévu sur la place Jean-Paul ll de Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Il a appelé tous les militants de l’opposition à se joindre à cette manifestation ainsi que la société civile.

La CDRP dénonce une « démarche de révision constitutionnelle solitaire » pouvant engendrer de «graves conséquences qui se profilent à l’horizon ». C’est pourquoi, le gouvernement devrait «mettre fin à la session» parlementaire actuelle, a déclaré M. Niava.

Le gouvernement a introduit auprès du Parlement un projet de révision constitutionnelle. L’opposition, poursuivra-t-il, « rejette catégoriquement l’idée d’un vice-président non élu », là où le chef de l’Etat Alassane Ouattara se félicite d’une expérience qui marche.

« Contre toute entente, le chef de l’Etat a engagé ce lundi une session extraordinaire du congrès en vue de la révision de la Constitution et l’adoption de la loi portant nouveau code électoral d’ici fin mars 2020 », a-t-il fait observer.

Pour ces partis, « la Constitution de septembre 2016 et l’instauration d’un sénat sans légitimité véritable, qui est juxtaposé à un Parlement monocolore voué à la dévotion du Rhdp (pouvoir), apparaît comme une manœuvre de confiscation du pouvoir Alassane Ouattara et son clamp ».

