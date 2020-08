Une délégation allemande conduite par le représentant personnel de la Chancelière allemande, Angela Merkel, pour l’Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique au développement, Gunter Nooke, est attendu ce mercredi 12 Août à Kinshasa pour une visite officielle de cinq jours qui devra la conduire jusqu’à la ville portuaire de Matadi, au Kongo Central. Cette mission est consécutive à la rencontre en novembre 2019 à Berlin, entre le Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la Chancelière Angela Merkel.

Il est prévu au cours du séjour de la délégation allemande en RDC, des entretiens avec les autorités congolaises pour examiner les dossiers liés au réchauffement des relations bilatérales germano-congolaises et aux projets de développement d’intérêt commun, notamment le projet «The CONGO green H2» (Projet Inga III) et le projet de chemin de fer du Congo, initié par la firme Congo Raiway Development AG.

Ce projet propose un système de transport multimodal consistant à la réhabilitation et à l’exploitation d’un réseau ferroviaire national circulaire et intégrateur de plus de 10.000 Km et routes incluant les lignes SCTP, SNCC et CFU. Il prévoit la construction des nouvelles lignes dont la première partira de Buta à Kindu en passant par Isiro- Mumbgere-Beni-Butembo-Goma et Bukavu.

La deuxième ligne pourra reliera les villes de Matadi-Boma-Banana- Kinshasa-Ilebo–Mbuji-Mayi-Lusambo et Kindu, tandis que la troisième va assurer la liaison entre les villes d’Ilebo-Boende-Bumba-Lisala-Gemena et Gbadolité. La réalisation de ce projet va contribuer à l’industrialisation de la RDC, notamment dans les domaines agricoles, manufacturiers et miniers, et pourra générer plus de 100.000 emplois directs et 2.000.000 d’emplois.

A ce sujet, un protocole d’accord a été signé le 15 novembre 2019 à Berlin entre le ministère de la Coopération internationale, intégration Régionale et Francophonie de la RDC et l’entreprise Siemens AG. La cérémonie eut lieu à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi à Berlin.

Concernant le projet «Inga III» et l’Usine d’hydrogène, le 12 juin 2020 à Leipzig, s’est tenu une réunion de mobilisation de partenaires en vue de la construction d’une usine de production d’hydrogène «Congo H2», à partir de l’électricité qui sera produite par Inga III. Selon les projections, la Centrale Hydroélectrique d’Inga III va produire de l’énergie propre, respectant l’environnement et l’écosystème.

L’usine d’hydrogène «Congo H2» sera construite à Banana au Kongo Centrale. Elle sera la plus grande consommatrice de l’énergie de la Centrale hydroélectrique d’Inga III. Ce qui constitue pour le Projet Inga III une source de refinancement stable.

Source: ACP