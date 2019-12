Un avion turc évacue des victimes de l’attentat de Mogadiscio

Un avion militaire turc est arrivé dimanche à Mogadiscio pour évacuer une quinzaine de personnes grièvement blessées dans l’attentat qui a fait 79 morts la veille dans la capitale somalienne régulièrement visée par des insurgés islamistes.

L’avion a également amené des médecins pour aider à soigner les quelque 125 personnes blessées dans l’attentat au véhicule piégé, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis deux ans, qui s’est produit samedi à un point de contrôle dans un quartier animé.

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion mais le président somalien, Mohamed Abdullahi, a accusé les islamistes shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda auteur d’attentats réguliers à la voiture piégée et d’autres attaques contre la capitale dans le cadre d’une insurrection lancée contre le gouvernement soutenu par la communauté internationale.

Le président a dénoncé « l’organisation terroriste Al-Shebab » dans un message télévisé et l’a accusée « d’intimider et terroriser les Somaliens et de les massacrer à chaque occasion ».

L’attentat de samedi est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 à l’aide d’un camion piégé, qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale.

Parmi les 79 morts figurent 16 étudiants au moins de l’université privée de Banadir dont le bus passait au moment de l’explosion à un carrefour animé du sud-ouest de Mogadiscio.