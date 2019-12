Un avion turc évacue des victimes de l’attentat de Mogadiscio

Un avion militaire turc a évacué dimanche 16 personnes grièvement blessées à Mogadiscio dans l’attentat qui a fait 79 morts la veille dans la capitale somalienne régulièrement visée par des insurgés islamistes.

L’avion avait également amené des médecins pour aider à soigner les quelque 125 personnes blessées dans l’attentat à la voiture piégée, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis deux ans, qui s’est produit samedi à un poste de contrôle dans un quartier animé.

« La mission de sauvetage se poursuit depuis hier lorsque l’explosion s’est produite et après de longs efforts, nous avons réussi à évacuer 16 des blessés vers la Turquie pour des soins médicaux supplémentaires », a déclaré le maire de Mogadiscio, Omar Mohamed Mohamud, devant des journalistes à l’aéroport.

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion mais le président somalien, Mohamed Abdullahi, a accusé les islamistes shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda auteur d’attentats réguliers à la voiture piégée et d’autres attaques contre la capitale dans le cadre d’une insurrection lancée contre le gouvernement soutenu par la communauté internationale.

Le président a dénoncé « l’organisation terroriste Al-Shebab » dans un message télévisé et l’a accusée « d’intimider et terroriser les Somaliens et de les massacrer à chaque occasion ».

L’attentat de samedi est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec un camion piégé, qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale.