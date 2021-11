Le Conseil d’État a suspendu la décision du ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Muhindo Nzangi, interdisant le recrutement des étudiants dans les facultés de médecine pour l’Université Libre de Kinshasa (ULK).

Selon l’ordonnance du Conseil d’État parvenue à la rédaction de Objectif Infos CD lundi 15 novembre 2021, le Conseil d’État, siégeant en référés-suspension a jugé recevable et fondée la requête de l’Université Libre de Kinshasa (ULK).

« Le juge des référés déclare recevable et fondée la requête et, en conséquence, suspend à l’égard de la demanderesse la décision contenue dans la circulaire n°033/MINESU/CAB MIN/MNB/ICMV/RKK/NMS/2021 du 17 septembre 2021 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire portant interdiction de recrutement des étudiants dans les Universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables « , fait savoir l’ordonnance du Conseil d’Etat signée depuis le 12 novembre par le juge des référés, Léon Odimula Lofunguso.

Par ailleurs, la présente ordonnance prend effet à dater de sa notification aux parties et sera notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la RDC ainsi qu’au bulletin des décisions et publications des juridictions de l’ordre administratif.