Tunisair impose l’obligation du port du masque pour les passagers

La compagnie d’aviation civile tunisienne, Tunisair a annoncé, jeudi, que le port du masque sera obligatoire, à partir de vendredi, pour les passagers transportés sur ses vols.« Tous les voyageurs doivent respecter la distanciation sociale et porter un masque. L’accès aux terminaux de départ de l’aéroport, l’enregistrement et l’embarquement à bord des avions sera refusé à toute personne qui ne portera pas de masque de protection », a précisé la compagnie tunisienne dans un communiqué sur page facebook.

La compagnie a fait savoir qu’aucune carte d’embarquement ne pourra être délivrée aux passagers ne portant pas de masques, ce qui entraînerait alors le refus de l’accès à bord”.

La compagnie a, par ailleurs, fait savoir qu’elle peut refuser l’embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Pour ce qui est du bagage en soute et en cabine, Tunisair a fait savoir que « tous les bagages doivent être enregistrés afin d’être transportés en soute, de manière à fluidifier et à simplifier les procédures d’embarquement et de débarquement ».

En ce qui concerne les passagers à destination de la France, la compagnie exige à ce que “tout passager présente, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19. A défaut, il n’a pas droit de monter à bord de l’avion”.

Elle a noté, dans ce cadre, que des restrictions d’accès à la France métropolitaine et aux collectivités d’Outre-mer ont été mise en place, en raison de l’état d’urgence sanitaire en France.

