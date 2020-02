TP Mazembe : à 20 ans, le congolais Jackson Muleka est déjà roi en Afrique !

L’international congolais Jackson Muleka Kianvubu, enflamme l’Afrique au point que sa renommée a dépassé les limites du continent noir.

Âgé d’à peine de 20 ans, le sérial buteur de Mazembe vit une saison de rêve avec les corbeaux en ligue des champions. Auteur de 7 buts dans cette compétition, la pépite trône en tête du royaume des buteurs, deux buts de plus que Subisiso Vilakasi de Mamelodi Sundowns. Il a inscrit trois doublés et un but en 6 matchs de phase des groupes de cette 24ème édition.

Il est à un but de deux anciens avants-centres de Mazembe qui avaient fini meilleurs buteurs des éditions gagnées de 2009 et 2015. Il s’agit du congolais Alain Kaluyitukadioko et du Tanzanien Mbwana Ali Samatta. Le record du club est détenu par son pourvoyeur en club, Trésor Mputu Mabi, meilleur buteur de l’édition 2007 avec 9 buts.

Réserve ou positionné comme ailier dans quelques matchs la saison dernière, l’attaquant vivait sous l’ombre de Ben Malango Ngita. Depuis le départ de ce dernier du côté de Raja de Casablanca, Muleka promu chez les professionnels en 2017 a saisi l’opportunité pour démontrer ses qualités athlétiques très appréciables. Buteur du pied gauche, droite, de la tête, le pensionnaire du stade TP Mazembe sort des gestes venus d’ailleurs quelques fois pour mettre les corbeaux sur le rail.