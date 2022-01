Le président de la République Félix Tshisekedi est attendu ce mercredi 5 janvier à Lodja (Sankuru). Le chef de l’Etat se rendra également à Tshumbe, dans le territoire de Lubefu. La piste de Lodja réaménagée quelques jours plus tôt est prête à accueillir l’aéronef transportant le couple présidentiel.

Lodja comme beaucoup d’autres agglomérations de Sankuru attendent des assurances de la part du président de la République Félix Tshisekedi. Faute d’infrastructures de dessertes agricoles, le riz de montagne, le manioc, le haricot, ou encore les arachides, et le maïs n’arrivent pas à quitter les zones reculées pour les régions urbaines.

Mardi 4 janvier dernier, Félix Tshisekedi a présidé à Kananga la séance d’évaluation de la situation sécuritaire et sociale de la province du Kasai Central, entité post-conflit, avec les acteurs locaux de premier plan. Le Président de la République a lancé un appel à l’unité et à la coexistence pacifique des tribus et clans.

Avec les autres acteurs sociaux, notamment les représentants des principales confessions religieuses, le président de la république a échangé sur les pistes de solutions devant garantir un redécollage de cette province.