Togo: libération de l’opposant Agbéyomé Kodjo

L’opposant togolais Agbéyomé Kodjo et ses co-accusés ont été libérés, tard dans la nuit de vendredi à samedi, par le Doyen des Juges d’Instruction, Awi Adjoli qui les a placés sous contrôle judiciaire, a constaté APA.Arrêté le mardi 21 avril et gardé à vue au Service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC), le candidat malheureux à la dernière présidentielle, M. Kodjo a été présenté hier vendredi au Procureur de la République puis au Doyen des Juges d’Instruction, en compagnie de sa porte-parole, Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson et de son Directeur de campagne.

L’une des conditions de leur libération d’Agbéyomé Kodjo et de ses camarades de la dynamique Kpodzro ne doivent plus parler des résultats de l’élection présidentielle du 22 février 2020, à l’issue de laquelle il était arrivé 2e avec 19,46 % des suffrages.

Le juge leur a « interdit de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 » et de tenir « des propos, déclarations ou attitudes tendant à remettre en cause et à saper l’ordre constitutionnel et institutionnel existant ».

Par ailleurs, ils ne doivent pas quitter le territoire national sans autorisation du Doyen des Juges d’Instruction et ont l’obligation de déférer à ses différentes convocations.

Agbéyomé Kodjo, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, s’est vu lever le 16 mars 2020 son immunité parlementaire, avant d’être poursuivi pour trouble à l’ordre public, mise en danger de la sécurité nationale, actes subversifs, dénonciations calomnieuses, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, entre autres.