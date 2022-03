TICT commande deux grues portuaires pour renforcer ses activités

Tincan Island Container Terminal Limited (TICT) a commandé deux grues mobiles portuaires éco- efficaces Konecranes Gottwald de sixième génération.Ces nouveaux équipements dont la livraison est prévue pour juin 2022, permettront d’améliorer l’efficacité opérationnelle de TICT et de soutenir le développement de son trafic conteneurisé.

Les grues nouvellement acquises ont une portée de 54 m pour une capacité de 150 tonnes. Elles s’appuient sur leur grande capacité de levage pour optimiser leurs performances et disposent également d’une base de soutènement personnalisée adaptée aux conditions locales, ainsi que d’une extension de grue à tour pour atteindre les conteneurs positionnés en hauteur.

Depuis 2006, TICT a réalisé d’importants investissements pour moderniser son terminal à conteneurs et participe désormais à d’autres projets, notamment la modernisation de son service de transport par barges pour réduire la congestion urbaine. TICT s’engage également à intensifier ses efforts en matière d’environnement en s’appuyant sur les huit piliers fondamentaux du label Green Terminal. Cette démarche, approuvée par Bureau Veritas, a été lancée en 2021 par Bolloré Ports et couvre l’ensemble des problématiques environnementales.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans un projet global visant à renforcer la compétitivité du port de Lagos. Les deux grues mobiles qui équiperont le terminal à conteneurs permettront une hausse des volumes manutentionnés, afin de répondre aux exigences d’une activité en constante progression et d’améliorer notre productivité. En parallèle, nous travaillons au développement de nos activités de transport par barges afin de promouvoir une solution logistique plus durable pour nos clients, en accord avec notre stratégie RSE », a déclaré Etienne Rocher, Directeur général de TICT.

Tincan Island Container Terminal (TICT) est un consortium formé de Bolloré Ports et d’un partenariat chinois, constitué de China Merchants Holding International (CMHI) et China Africa Development Fund (CADF). En plus de 15 ans, TICT a réalisé de nombreux investissements en travaux d’infrastructures et d’équipements, et emploie près de 600 personnes, avec l’objectif de faire de Tincan le terminal le plus performant de la capitale économique du Nigéria, avec des connexions directes vers les principales autoroutes de la mégapole et ses différentes zones industrielles.