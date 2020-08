La formation politique « Ensemble pour la République », a dans un communique de son comité des sages, annonce que la résidence de son président Moïse Katumbi située au Quartier Golf à Lubumbashi, a été l’objet des tirs des balles réelles, la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 août 2020.

Lors d’une descente effectuée par la Police ce jeudi pour faire le constat, celle-ci a découvert qu’une balle a perforé le plafond pour atterrir dans la chambre de l’opposant, indique ce communiqué. Heureusement que Moïse Katumbi était absent de la maison, mais aussi aucune victime n’a été déplorée.

Ensemble pour la République dit « condamner avec vigueur cette insécurité entretenue et manifestement, aujourd’hui, orientée contre son président ».

Ce jeune parti membre de la coalition de l’opposition « Lamuka » rappelle que « toute personne habitant sur le territoire national a droit à la protection de son intégrité physique et de ses biens par les autorités publiques » et « demande au Gouvernement central et aux autorités provinciales de prendre toutes les dispositions requises pour sécuriser son président Moïse Katumbi et sa famille ».

Par ailleurs, le parti de Moïse Katumbi soutient que « quelles que soient l’origine des menaces et des intimidations dont leur leader est l’objet, il poursuivra sans désemparé pour l’avènement de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo », conclu le communiqué.