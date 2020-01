Deux policiers sont morts ce mardi dans les affrontements avec les étudiants de l’Université de Kinshasa (Unikin), a dit le général Kasongo Kitenge Sylvano, Commissaire divisionnaire adjoint.

La Police rapportait que le policier lynché dans les échauffourées de la veille est entre la vie et la mort. L’agent de police de première classe, Betu Kawala, a eu la vie sauve grâce à l’intervention de ses collègues, a déclaré le Général Sylvano Kasongo, N°1 de la Police à Kinshasa. Il est admis aux soins intensifs à l’hôpital militaire du Camp Kokolo.« Malgré cet acte de barbarie posé par les étudiants de l’université de Kinshasa, le commissariat provincial réaffirme son devoir constitutionnel de veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Le commissariat provincial rappelle aux kinoises et kinois qu’ils ont le devoir de collaborer avec la police, de lui faciliter la tâche dans ses missions. La population ne doit en aucun cas devenir le bourreau de la police », le Général Sylvano Kasongo. Signalons que, des étudiants déplores aussi des blessés. Ce mardi matin, les troubles ont repris sur le site universitaire, malgré les appels au calme des autorités académiques et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.