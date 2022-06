Joseph Makelele l’auditeur supérieur près la Cour militaire de l’Ituri, met en garde toute personne qui tiendra des propos haineux et s’adonnera à la xénophobie contre les rwandais qui vivent en Ituri.

L’auditeur supérieur près la Cour militaire de l’Ituri qui intervenait mercredi 22 juin sur Radio Okapi, précise que sa juridiction est déjà saisie de certains dossiers relatifs au discours de haine. D’après lui, les auteurs de cette pratique est punissable par la loi.

Notons que, cette décision fait suite aux propos de haine et de xénophobie qui se multiplient depuis le week-end dernier dans la province suite à l’implication du Rwanda à la guerre du M23.

Une source affirmée sur journal de Kinshasa.com que, 3 personnes sont déjà victimes du discours de haine et de xénophobie. Un habitant a été agressé et dépouillé d’un montant estimé à 1 250 USD vers Rwampara, à la périphérie de Bunia. Un autre a été menacé de mort sur la route de Kasenyi, à 55 kilometres de Bunia et le troisième cas est signalé au quartier Ndibe au chef-lieu de la province.

Signalons que, les acteurs politiques congolais également s’insurgent contre cette pratique qui limite même le mouvement de certains habitants qui ont peur d’être assimilés aux rwandais .