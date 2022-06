L’ancien prisonnier de Makala, Vital Kamerhe s’est prononcé sur le conflit entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo marqué notamment par la résurgence du M23.

La question de ce conflit RDC-Rwanda, était au menu de la rencontre de deux heures que Vital Kamerhe a eue avec le chef de l’État Félix Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine mardi 28 juin.

« Nous avons parlé avec le président de la pacification de l’Est de la RDC. Tous nous sommes d’accord qu’il n’y a pas que l’option militaire. Je le lui ai dit. Il y a l’option militaire, il y a la diplomatie et d’autres options », a confié l’ancien directeur de cabinet du Chef de l’Etat au sortie de l’audience que lui ait accordé le président Tshisekedi.

Il prône la sincérité dans les rapports entre la RDC et le Rwanda. « La géographie et l’histoire nous condamnent à vivre éternellement comme voisins. Il y a des préalables. Il faut qu’il y ait une bonne volonté de part et d’autre. Nous, nous avons de la bonne volonté ».

« Il faut que de l’autre côté, qu’il y ait de la sincérité. Nous nous sommes sincères. C’est à eux de nous rencontrer et de nous dire en toute sincérité que cette guerre n’arrange personne. Il y a des morts dans tous les côtés. Nous devons mettre fin à cela ». a-t-il ajouté.

Rappelons tout de même que des mouvements pro-démocratie, près de deux cents jeunes ont manifesté samedi dernier à Kinshasa contre le Rwanda accusé par les autorités congolaise d’apporter un « appui irréfutable » au M23 qui a repris les armes en début d’année, après avoir été militairement défait par les FARDC et les Casques bleus en 2013.