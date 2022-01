Tchad : Mahamat Idriss Déby entame une visite en Egypte

Le Chef de l’Etat tchadien effectue une visite officielle de 48 heures en Egypte, à l’invitation du président Abdel-Fattah Al-Sissi.Le général Mahamat Idriss Déby Itno, Président du Conseil Militaire de Transition (PCMT) du Tchad, est arrivé mardi après-midi au Caire, la capitale égyptienne.

Il est accompagné dans son déplacement en terre égyptienne du chef de la diplomatie, Mahamat Zène Chérif, du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Daoud Yaya Brahim et de quelques-uns de ses proches collaborateurs.

Abordant l’état des relations entre les deux pays avec le ministre égyptien de l’Approvisionnement et du Commerce Intérieur, Dr Al Sayed Ali Al Massalhi, le fils du défunt président Idriss Deby Itno s’est félicité de l’exemplarité de cette coopération qui touche plusieurs domaines. Il s’agit, entre autres, des infrastructures, de l’enseignement supérieur et de la santé, etc.

Le général Mahamat Idriss Déby Itno doit rencontrer ce mercredi 5 janvier son homologue égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi.