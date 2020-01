Tchad: Baisse des frais de confection du passeport et de la CNI

L’Agence nationale des titres sécurisés (Anats), a procédé, mercredi, dans la capitale tchadienne, N’Djaména, au lancement officiel de ses activités, annonçant à l’occasion la baisse des frais d’attribution des pièces d’identité et de voyage.La carte nationale d’identité et le passeport qui ont été, jusque-là émis par la direction de migration et d’immigration de la police nationale, seront désormais confiés à l’Agence nationale des titres sécurisés à travers son Système intégré de gestion des populations des titres sécurisés (SIGPTS).

Le directeur général de l’Agence nationale des titres sécurisés, M. Fouyahta Moundaï, a indiqué que, le SIGPTS permettra de garantir la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la protection des données personnelles des individus.

À propos de la baisse des frais de confection de la carte nationale d’identité et le passeport, M. Moundaï promet que le premier qui était émis au prix de 10 000 FCFA sera à 5 000 FCFA et le second avec mention CEMAC à 75 000 FCFA au lieu de 85 300 FCFA, actuellement.

Présidant la cérémonie, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Hissein Brahim Taha, déclare avoir reçu des instructions fermes du chef de l’Etat, Idriss Deby Itno « pour que le prix du passeport soit réduit jusqu’à 60 000 FCFA pour permettre à tous les citoyens de s’en procurer ».

Les installations techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés ont une capacité de production de 550 passeports par jour et environ 15 000 pour la carte nationale d’identité. Pour permettre aux tchadiens de province de se délivrer ces documents, des centres seront ouverts dans les 23 provinces du pays.