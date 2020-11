Tanzanie : Arrestations en masse à l’approche des manifestations postélectorales

La police tanzanienne a arrêté plusieurs partisans de l’opposition, dont Freeman Mbowe, avant une manifestation prévue pour protester contre le résultat de l’élection présidentielle, a appris APA lundi.Mbowe est à la tête du principal parti d’opposition, Chadema, qui est déterminé à contester la présidentielle de la semaine dernière après que le président sortant John Magufuli ait été déclaré vainqueur avec 84% des voix.

Parmi les personnes détenues figurent Isaya Mwita et Boniface Jacob, anciens maires de Dar es Salaam et de la municipalité d’Ubungo respectivement. L’opposition a dénoncé des irrégularités généralisées lors du vote et a exigé que les résultats du scrutin soient annulés en faveur de nouvelles élections.

Par ailleurs, Tundu Lissu, le principal adversaire de Magufuli aux élections, qui n’a pas été arrêté, jure de descendre dans la rue pour demander « justice aux urnes ». Il avait auparavant confirmé l’arrestation des principales personnalités de l’opposition de Chadema.

Magufuli, qui semble avoir remporté un second mandat, a promis que ce serait son dernier mandat, malgré les appels du parti Chama Cha Mapinduzi, son parti au pouvoir, qui lui demande de prolonger son mandat.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par certaines irrégularités dans les élections.