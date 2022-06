Le nouveau gouvernement provincial du Kasaï Central a été rendu public jeudi 23 juin. Le gouverneur John Kabeya Shikayi a nommé dix (10) ministres dans ce gouvernement dont deux femmes, l’une à l’enseignement et l’autre à la santé.

L’Udps/Tshisekedi, formation politique d’origine du gouverneur, décroche trois ministères notamment ceux des mines avec Zacharie Kayembe, des finances avec Jim Mukenge et de l’intérieur avec Antoine Kalulambi, aiguisé en son temps par l’ancien ministre provincial de la santé, Me Nicolas Kanyonga sous Alex Kande quand il avait occupé les fonctions de directeur de cabinet.

Deux autres ministres en l’occurrence Emmanuel Mwela de la justice et Stéphane Muanda du plan viennent des rangs du FCC/USN. L’Envol de Delly Sesanga obtient un ministère et l’UNC un autre. Non alignées, les ministres de l’enseignement Mme Marie Jeanne Tudimuene qui a été proposée par l’archevêque de Kananga et Dr Rose Nkashama recommandée par les députés provinciaux de Demba.

Sur le plan de l’équilibre territorial, le nouveau gouvernement provincial fait la part belle au territoire de Dibaya qui, en plus du gouverneur, se voit attribuer quatre ministères tandis que les territoires de Luiza, Kazumba, Dimbelenge n’ont qu’un ministre chacun et Demba deux postes. Ce qui fait déjà problème dans l’opinion publique à Kananga.

Selon une source, ce gouvernement provincial sera investi ce vendredi en milieu de journée.