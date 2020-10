Suspendu par l’Ofpra, le Bénin se déclare « pays sûr »

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a confirmé mardi la suspension du Bénin de la liste des « pays d’origine sûrs ».Un coup de massue ! Le pays du président Patrice Talon, qui faisait partie depuis 2015 d’une liste de seize pays considérés comme « sûrs », en compagnie du Ghana, de l’Île Maurice, du Sénégal et du Cap Vert, a été exclu pour une durée de douze mois, informe RFI. La décision prise fin septembre est motivée par « la situation des libertés publiques et politiques dans ce pays », précise le président de l’Ofpra, qui statue sur les demandes d’asile en France.

L’Office espère une amélioration d’ici octobre 2021, alors que les autorités sont accusées de réduire l’espace politique, depuis les législatives d’avril 2019 suivies de fortes contestations, et à quelques mois de la présidentielle de 2021. Plusieurs opposants ont aussi été condamnés par la justice et ont quitté le pays, comme Sébastien Ajavon, exilé en France.

En revanche, le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, a pris le parti de son pays qui est un lieu « sûr » d’après lui, estimant que l’Ofpra n’a « peut-être pas tous les éléments d’appréciation ».

Il cite par ailleurs, sur le site 24haubenin, le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) qui a reconnu que le Bénin « est ouvert à ceux qui sont en difficulté dans son voisinage immédiat ».

Ainsi, « nous laisserons le temps au temps, comme ils l’ont fait, en nous mettant en sursis de douze mois, et le Bénin fera la preuve qu’il est un État de droit, un État de liberté », a ajouté M. Orounla, par ailleurs ministre de la Communication.

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a fixé pour le 11 avril 2021 le premier tour de la présidentielle. Elle poursuit en même temps les séances d’explication du système du parrainage qui sera appliqué pour cette élection malgré la controverse autour.