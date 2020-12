Une motion de défiance a été déposée mercredi 23 décembre 2020 au bureau de l’Assemblée provinciale contre le gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje Kasi.

Les députés provinciaux du Sud-Kivu, reprochent au gouverneur Théo Ngwabidje Kasi plusieurs griefs notamment la gestion opaque de la province.

« Sur le plan sécuritaire, nous sommes tués chaque jour. C’est comme si la province n’était pas gouvernée. Sur le plan financier, la DPMER même si on dit qu’elle ne mobilise pas, les rapports à notre possession indiquent que la DPMER, de janvier en novembre réalisé plus de 7 millions USD sans le montant de la BRALIMA, ni des entreprises minières, pas même les frais recouvrés dans le cadre du partenariat public-privé. Même pas le compte Orange money dont on ne connaît pas son propriétaire mais qui reçoit l’argent du contribuable congolais », indiquent les motionnaires.

Dans leur motion, les députés Georges Musongela, Homer Bulakali, Batandi, Mirindi Bashengezi évoquent aussi plusieurs autres questions notamment la gestion des frais destinés aux sinistrés des différentes catastrophes qui ne sont pas arrivés à destination ainsi que le mauvais état des routes de la province.