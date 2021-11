Plus de huit personnes ont été tuées dimanche 14 novembre dans une attaque armée contre un site des déplacés à Mikenge dans les hauts plateaux de Mwenga.

La société civile locale, a indiqué que, l’attaque a été menée par les miliciens twigwaneho et gumino dirigés par le colonel déserteur Michel Makanika. L’attaque a fait au moins 6 morts et 9 blessés qui ont été conduites dans la brousse.

« C’était aux environs de 22h00 qu’il y a eu incursion de gumino ici dans le village Mikenge où ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Ils se sont rendus au camp des déplacés de Mikenge. Ce matin nous comptons déjà 6 morts dont quatre femmes, 9 blessés graves, plusieurs maisons incendiées. Mais ce bilan est encore provisoire car nous continuons à fouiller dans la brousse où plusieurs personnes ont fui », a dit à Mikson Alaka, secrétaire de la société civile du secteur d’Itombwe.

Et d’ajoute, « cette attaque a eu lieu à quelques mètres du camp militaire mais il n’y a pas eu l’intervention ni du côté des FARDC ni du côté de la MONUSCO », a-t-il déploré.

L’armée a confirmé l’attaque et le même bilan. Mais les FARDC ne sont pas intervenues car il serait difficile de distinguer les miliciens des civils pendant la nuit.

« La coalition twigwaneho-gomino dirigée par le colonel déserteur Michel Rukundo a attaqué la population pendant la nuit à Mikenge. Ils ont brûlé des maisons et tué des civils. Nous avons un bilan provisoire de 6 morts et 9 blessés. Nous n’avons pas eu moyen d’intervenir pour éviter plusieurs morts des civils comme c’était dans le noir, on ne saurait pas distinguer qui est ennemi et qui est civil. L’attaque a eu lieu pendant que je suis à Minembwe. Nous multiplions des patrouilles pour sécuriser la population », a expliqué le colonel André Ekembe, commandant du 121e bataillon basé à Mikenge.