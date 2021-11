Souhir Babili, une icône du cinéma égyptien nous quitte

Par Mohamed Fayed — L’actrice égyptienne Souhir Babili, grande vedette du cinéma égyptien et véritable icône dans le monde arabe, est décédée ce dimanche 21 novembre, à l’âge de 84 ans.Née le 14 février 1937 à Damiette, la défunte a poursuivi ses études à l’école secondaire avant de rejoindre l’Institut des arts théâtral et de l’Institut Mousse en même temps.

Elle a brillé au théâtre de nombreuses pièces de théâtre à partir de Shamshoum & Galila et Soliman el Halabi pour lancer ses premiers rôles dans Madrast El Moshaghbeen (L’école des cancres), Nargess en plus de la fameuse pièce de théâtre « Raya et Sakina » qu’elle avait jouée brillamment en duo avec Shadia.

Feue Souhir avait pris sa retraite artistique en 1997 avant de réapparaître en 2006 dans la série télévisée « Qalb Habiba » (cœur de Habiba).