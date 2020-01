Sondage/Radio marocaine: L’athlète Soufiane Bakkali et la boxeuse Khadija Mardi, meilleurs sportifs de 2019

Publié le 05.01.2020 à 22h18 par APA











L'athlète Soufiane Bakkali et la boxeuse Khadija Mardi se sont s'adjugés le titre de meilleurs sportifs marocains de l'année 2019, selon le sondage réalisé par le service sport de la Radio marocaine.Les résultats de ce sondage ont été annoncés, dimanche, lors d'une cérémonie, brillamment organisée à Rabat par le service sport de la Société nationale de radiodiffusion et télévision marocaine (SNRT) et à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités du monde du sport et des médias. Soufiane Bakkali, titulaire de la médaille de bonze en 3000 steeple lors des mondiaux d'athlétisme (27 septembre au 6 octobre 2019) à Doha, a recueilli 137 points, alors que la boxeuse Khadija Mardi, qui a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en Russie, a obtenu 130 points, lors de de ce sondage réalisé auprès de 49 supports médiatiques marocains répartis entre les organes de la presse télévisuelle, radiophonique, agencière et digitale outre les quotidiens et hebdomadaires. Dans un mot de circonstance, le champion marocain Soufiane Bakkali s'est dit « fier » de remporter ce prix et partant jouir de la confiance des médias marocains, ajoutant que son objectif ultime est de représenter dignement l'athlétisme marocain aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain et de porter haut le drapeau national. « Mon rêve est de décrocher la médaille d'or lors de ces JO », a-t-il formé le vœu. De son côté, la pugiliste marocaine, Khadija Mardi, qui a réalisé un exploit historique, en décrochant la médaille de bronze de la catégorie des super moyens (75 kg), au Championnat du monde de boxe qui s'est déroulé en Russie du 3 au 13 octobre 2019, s'est dite très émue d'être la titulaire, pour la troisième consécutive, de ce prix symbolique. « Je dédie cette récompense à tous les sportifs marocains et je vous promets de ne ménager aucun effort pour décrocher des titres durant les prochaines échéances sportives ». Dans les résultats de ce sondage, réalisé chaque année par le service sport de la radio nationale, le judoka Imad Bassou, médaillé d'argent au championnat d'Afrique du Judo qui s'est déroulé en Afrique du Sud, a remporté le 2ème prix avec 64 points, suivi de son confrère Younès Sadiki (20 points) et de l'athlète Mehdi Sadiki, qui a décroché la médaille de bronze de triathlon au championnat d'Afrique aux Iles Maurice. Chez les dames, le deuxième prix est revenu à la judoka Sanaa Aguelmam (55 points), le troisième prix a été remporté par Ibtissam Marirhi (13 points), qui s'est distingué au championnat d'Afrique de Tir sportif à Alger, alors que le quatrième prix a été décerné au judoka Bassima Iraoui (5 points), qui a remporté la médaille d'argent au championnat d'Afrique du Judo.

Dans une déclaration APA, le journaliste du service sport de la radio marocaine Adil Alaoui, qui a animé cette cérémonie, a affirmé que cette 41ème édition de sélection du meilleur sportif de l’année a été « exceptionnelle tant au niveau du contenu que sur le plan de l’organisation », dans la mesure où elle s’est déroulée pour la première fois en dehors des studios de la radio et connu une présence remarquable de personnalités de renom des monde du sport et des médias.

Pour lui, cet événement annuel permet de rendre un hommage particulier aux champions et championnes marocaines qui se sont illustrées dans différents rendez-vous continentaux et internationaux. « Leur dévouement et leurs performances témoignent, si besoin est, que la place de la femme auprès de l’homme est importante pour le rayonnement du sport national ».

Et d’ajouter que les sports individuels au Maroc sont, certainement « le gage d’avenir pour le sport national d’autant plus qu’ « on est à la veille des Jeux Olympiques de Tokyo ».