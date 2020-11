La ministre des Affaires étrangères Marie Tumba Nzeza, représente le chef de l’État Félix Tshisekedi, à la 18ème ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC qui se déroule ce vendredi 27 novembre à Libreville.

Il sied de noter que, les travaux de cette session consacreront le début de la deuxième phase de la réforme Institutionnelle de la CEEAC, commencée en 2015. L’organisation est en plein processus de mutation dans le but d’améliorer son efficacité.

Le président Félix Tshisekedi tient à renforcer l’influence de la RDC dans cette institution. Début aout, Félix Tshisekedi avait même demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour payer les cotisations de la RDC auprès de cette organisation.

Il faut signaler que, la RDC a déjà dirigé la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de cette institution par deux fois: de 1988 à 1989 et de 2007 à 2009. La RDC a également une expérience à la commission de la CEEAC présidée deux fois par des congolais: Vincent de Paul Lunda Bululu (1984-1990) et Kasasa Mutati Chinyata (1990-1998).

Pour rappel, le président gabonais Ali Bongo Ondimba va au cours de cette session transmettre le flambeau de la CEEAC à son homologue du Congo Denis Sassou Nguosso