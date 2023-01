Somalie : le commandant de l’EI au Pountland tué

Abou Bara Al-Amani, chef des opérations de l’Etat islamique (EI) en Somalie depuis juillet 2021, a été tué lors d’une attaque manquée dans le district de Bari.L’assaut lancé jeudi soir par l’Etat islamique (EI) contre une base militaire dans la région de Bari au Puntland, dans le nord-est de la Somalie s’est soldé par un échec. Le commandant en chef du groupe terroriste dans la région, Abou Bara Al-Amani, a en effet été tué lors des affrontements avec les soldats de cette région semi-autonome de la Somalie.

Selon un communiqué de la police locale, Abou Bara Al-Amani était le chef des opérations des jihadistes de l’EI dans ce pays de la Corne de l’Afrique depuis le 11 juillet 2021. Originaire de la région éthiopienne d’Amhara, il est accusé « d’avoir forcé de nombreux Éthiopiens à rejoindre le groupe terroriste » dont il a pris la tête après la mort d’Abou Walid El Muhajir, tué en 2021 en Ethiopie, souligne la note.

Après le Nigéria et le Sahel, la région Est du continent africain est la zone où l’EI commet le plus d’attaques. En 2018, l’Organisation des Nations Unies datant a dénombré quelque 1 518 victimes civiles – 651 tués et 867 blessés – dans des attaques terroristes en Somalie. Celles-ci ont été suivies de 1 459 – 591 tués et 868 blessés – en 2019.

À la fin de l’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions visant l’EI en Somalie et d’autres terroristes qu’ils accusaient d’être impliqués dans un « réseau de trafic d’armes terroristes » en Afrique de l’Est.

L’année dernière, l’ONU a publié des rapports périodiques détaillant les attaques d’al-Shabaab et de groupes terroristes pro-EI, mettant ainsi en garde contre l’instabilité croissante dans le pays.

En 2018, le Département d’État américain a placé le groupe jihadiste sur sa liste des terroristes mondiaux spécialement désignés. Ce pays est en proie à l’insécurité depuis des années, al-Shabaab et l’Etat islamique étant parmi les principales menaces.